Cina: Pil in crescita del 4,9 per cento nel terzo trimestre

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina per il periodo luglio-settembre è aumentato del 4,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sostenuto da investimenti ed esportazioni. Lo ha reso noto l'Ufficio di statistica cinese "Nbs". La crescita ha battuto il 3,2 per cento del secondo trimestre, che ha invertito la prima contrazione registrata al 6,8 per cento nel primo trimestre. Nei primi nove mesi, l'economia del paese è cresciuta complessivamente dello 0,7 per cento rispetto a un anno fa. Nella prima metà dell'anno, l'economia ha segnato una contrazione dell'1,6 per cento su base annua. "La crescita del Pil del terzo trimestre è accelerata dal primo semestre, guidata da investimenti in infrastrutture e immobili, nonché da una forte performance nelle esportazioni", ha dichiarato all'emittente cinese "Cgtn" Wang Dan, capo economista della Hang Seng Bank China. Secondo la Nbs, in generale, l'economia nazionale nel suo complesso ha continuato la costante ripresa e sono stati ottenuti risultati significativi nel coordinamento della prevenzione e dello sviluppo delle epidemie. Nei primi tre trimestri, il valore aggiunto del paese delle principali imprese industriali è cresciuto dell'1,2 per cento rispetto all'anno precedente. La produzione industriale è aumentata del 6,9 per cento a settembre su base annua, 1,3 punti percentuali in più rispetto all'aumento di agosto. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 3,3 per cento anno su anno a settembre, contro una crescita dello 0,5 per cento ad agosto. Tuttavia, le vendite al dettaglio nel periodo gennaio-settembre sono diminuite del 7,2 per cento annuo. (segue) (Cip)