Cina: Pil in crescita del 4,9 per cento nel terzo trimestre (2)

- Wang ha affermato che il consumo è rimasto un freno, poiché le vendite al dettaglio sono tornate a una crescita positiva da agosto e il suo impatto sarà più evidente nel quarto trimestre. Gli investimenti fissi sono aumentati dello 0,8 per cento anno su anno nei primi nove mesi, dopo un calo dello 0,3 per cento in gennaio-agosto. "Il terzo trimestre ha visto alcune mini-seconde ondate di epidemia di coronavirus in alcune città, ma sono state rapidamente contenute. Gli investimenti privati hanno quindi accelerato, poiché il mercato ha rafforzato la fiducia che la Cina ha la pandemia sotto controllo", ha aggiunto Wang. Il tasso di disoccupazione urbano esaminato ufficiale è sceso al 5,4 per cento a settembre. Da gennaio ad agosto sono stati creati 7,81 milioni di posti di lavoro urbani. "Siamo ben posizionati per raggiungere l'obiettivo di creare 9 milioni di nuovi posti di lavoro urbani per l'intero anno", ha detto il premier cinese Li Keqiang alla riunione esecutiva del Consiglio di Stato il 10 ottobre. (segue) (Cip)