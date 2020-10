Cina: Pil in crescita del 4,9 per cento nel terzo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia cinese rimane resiliente con un grande potenziale. Si prevede una ripresa continua, che andrà a beneficio della ripresa globale", ha detto Yi Gang, governatore della Banca centrale cinese, durante un seminario. Yi ha detto che l'economia dovrebbe espandersi di circa il due per cento quest'anno. Secondo l'Nbc, la Cina deve essere consapevole che l'ambiente internazionale è ancora complicato e grave, con notevoli instabilità e incertezze, e che è soggetta a sotto grande pressione per prevenire le trasmissioni epidemiche dall'estero. L'economia è ancora in fase di ripresa e le basi per una ripresa sostenuta devono essere consolidate. Wang ha sottolineato che parti degli Stati Uniti e dell'Europa hanno già assistito a un forte ritorno della seconda ondata di pandemia. "Ciò ostacolerà la loro ripresa industriale. Pertanto prevediamo che le loro importazioni dalla Cina continueranno a crescere, sostenendo la crescita della Cina per il resto dell'anno, nonché un forte yuan (Renminbi, Rmb)", ha aggiunto. (Cip)