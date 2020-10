Bolivia: Morales su vittoria Mas a presidenziali, siamo tornati a milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha salutato la vittoria del suo partito - Movimento per il socialismo (Mas) - e del candidato presidente, Luis Arce, alle elezioni generali tenute domenica. "Fratelli e sorelle: la volontà del popolo si è imposta. Si è registrata una decisa vittoria del Mas. Il nostro movimento politico avrà la maggioranza nelle due camere. Siamo tornati a milioni e ora restituiamo la dignità e la libertà al popolo", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Secondo gli exit poll, Arce - ex ministro delle Finanze dei governi di Morales - ha ottenuto oltre il 50 per cento dei voti, aggiudicandosi la vittoria al primo turno. Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social. (Abu)