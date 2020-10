© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 19 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3355m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressioni medio-alte favoriscono una giornata di bel tempo sul Nord Ovest seppur con nuvolosità a tratti diffusa sul Piemonte occidentale. Clima gradevole, tipico del periodo con massime intorno ai 16-17 gradi in pianura. In Liguria venti deboli e mare poco mosso. (Rpi)