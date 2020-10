Bolivia: presidenziali, Arce promette costruzione di un governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Arce, il candidato socialista indicato come sicuro vincitore delle presidenziali della Bolivia, lavorerà per un governo di "unità nazionale". "Il mio impegno è quello di lavorare, di portare avanti il nostro programma e, come abbiamo detto da sempre, lavoreremo per tutti i boliviani costruendo un governo di unità nazionale, costruiamo l'unità del nostro paese", ha detto Arce in conferenza stampa. "Stiamo recuperando la certezza per poter riattivare ogni tipo di attività economica, a beneficio della piccola, media e grande impresa ma anche al settore pubblico e a tutte le famiglie boliviane", ha proseguito l'ex ministro delle Finanze dei governi di Evo Morales. Il candidato del Movimento per il socialismo (Mas), partito che ha governato per 14 anni il paese andino, ha garantito che governerà "apprendendo e superando i nostri errori". (segue) (Brb)