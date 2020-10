Bolivia: presidenziali, Arce promette costruzione di un governo di unità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli exit poll, Arce ha ottenuto oltre il 50 per cento dei voti, aggiudicandosi la vittoria al primo turno. Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social. Luis Arce Catacora è nato a La Paz il 28 settembre del 1963. Laureato in Economia all'università Mayor de San Andres (Umsa), Arce ha ottenuto un master in Scienze economiche all'Università di Warwick, in Inghilterra, paese che lo ha ospitato tra il 1996 e il 1997. Dal 1987 al 2006 ha lavorato all'interno della Banca centrale della Bolivia. Il nuovo presidente è stato ministro delle Finanze della Bolivia in due occasioni: dal gennaio del 2006 al giugno del 2017 e dal gennaio a novembre del 2019. (Brb)