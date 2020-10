Bolivia: Onu, giornata elettorale "pacifica e partecipata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema delle Nazioni Unite in Bolivia ha celebrato "la alta partecipazione cittadina nelle elezioni generali" tenute domenica, e chiuse con la vittoria del Movimento per il socialismo (Mas). Una chiamata alle urne, si legge in una breve nota, che si è sviluppata "in maniera ordinata, in un clima di tranquillità e rispetto dei diritti umani". Le Nazioni Unite riaffermano "il loro impegno ad appoggiare gli sforzi nazionale per consolidare la pace e i valori democratici. Secondo gli exit poll, Luis Arce - già ministro delle Finanze nei governi dell'ex presidente Evo Morales - ha ottenuto oltre il 50 per cento dei voti, aggiudicandosi la vittoria al primo turno. Pur non "avendo ancora i dati ufficiali", la presidente ad interim Jeanine Anez ha confermato che il signor Arce e il signor (David) Choquehuanca", in qualità di candidato alla vicepresidenza, "hanno vinto le elezioni. Mi congratulo con i vincitori e chiedo loro di governare pensando nella Bolivia e nella democrazia", ha scritto Anez in un messaggio social. (Brb)