Nagorno-Karabakh: presidente armeno Sarkissian, per noi vittoria è preservare la nostra casa

- L'iniziativa per il cessate il fuoco guidata da Mosca nella zona di conflitto potrebbe essere considerata un fallimento, ma il documento firmato con la mediazione russa resta un passo importante. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "Kommersant" il presidente armeno Armen Sarkissian. L'iniziativa, concordata dai ministri degli Esteri, è molto importante. Sfortunatamente, la parte azerbaigiana subito dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, a mezzogiorno del 10 ottobre, ha iniziato a bombardare Stepanakert. In questo senso, purtroppo, non c'è tregua umanitaria; continuano i bombardamenti su villaggi, città e capitale della repubblica dell'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh)", ha dichiarato il presidente, nell'intervista rilasciata prima del nuovo annuncio del cessate il fuoco. "Il documento stesso è prezioso. E per lui vorrei ringraziare il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e, ovviamente, Vladimir Putin. So che anche il presidente russo ha partecipato ai negoziati, 'a distanza', tramite dei colloqui telefonici", ha aggiunto il capo dello Stato armeno. (segue) (Rum)