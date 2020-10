Nagorno-Karabakh: presidente armeno Sarkissian, per noi vittoria è preservare la nostra casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è stato firmato a Mosca dai ministri degli Esteri di Armenia, Azerbaigian e Russia, rispettivamente Zohrab Mnatsakanyan, Jeyhun Bayramov e Sergej Lavrov e precede l’accordo raggiunto direttamente da Erevan e Baku lo scorso fine settimana. L'attuale aggravamento nel Nagorno-Karabakh è il più significativo dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco nel 1994. "La Russia sta già facendo molto, perché in tutti questi anni ha fatto parte del Gruppo di Minsk dell'Osce. Il fatto che per 26 anni più o meno non ci sia stata una grande guerra è anche un merito della Federazione Russa. Per 26 anni le persone hanno costruito pacificamente le loro vite e sognato che tutto si sarebbe risolto attraverso i negoziati, che sarebbe arrivato il giorno in cui le parti si sarebbero accordate sullo stato finale del processo. I negoziati non sono solo un processo volto a trovare una soluzione comune: è il percorso per costruire la fiducia", ha dichiarato il presidente dell'Armenia. (Rum)