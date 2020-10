Cina-Italia: Settimana della lingua italiana nel mondo, al via programma di eventi a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel mondo, che prende il via oggi e si concluderà il 25 ottobre, quest'anno dedicata al tema "L'italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti", l'ambasciata d'Italia a Pechino e l'Istituto italiano di cultura hanno organizzato un ricco programma di eventi. Secondo un comunicato diffuso dall'ambasciata, il calendario odierno prevede la conferenza "Bologna Illustrators Exhibition (Bie): un'eccellenza mondiale del settore illustrativo", con la partecipazione video-registrata dall'Italia di Elena Pasoli, direttrice della Bologna Children's Fair, Alessandro Sanna, celebre illustratore membro della giuria del 2019 Bologna Illustrators Exhibition. Ospiti speciali saranno Wu Peng, illustratrice cinese selezionata da Bie 2019, Sara Wang e Yan Xiaoli, curatrici del China Tour della Bie. Sempre lunedì, in collaborazione con l'ambasciata di Svizzera in Cina, sarà proiettato presso il China Film Archive il film "Cercando Camille" di Bindu de Stoppani, in versione originale in lingua italiana con sottotitoli in cinese. (segue) (Com)