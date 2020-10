Cina-Italia: Settimana della lingua italiana nel mondo, al via programma di eventi a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 20 ottobre, si terrà la conferenza on-line dedicata a "Dante in Cina" a cura del professor Wen Zheng, direttore del Dipartimento di italianistica della Beijing Foreign Studies University. Nel corso della conferenza sarà anche presentato il progetto di una nuova edizione speciale per il 700mo anniversario dantesco della "Divina Commedia", nella traduzione del professor Huang Wenjie, considerata dalla critica la migliore traduzione in versi della "Commedia" in Cina. Giovedì 22 ottobre si terrà invece la conferenza online "I social media come strumenti e veicoli per la didattica di lingua e cultura italiana", curata dal professor Pan Yuanwen, direttore del Dipartimento di italianistica dell'University of International Business and Economics, che illustrerà l'esperienza cinese nell'uso dei social media per la didattica italianistica. Nel corso della XX Settimana della lingua italiana, si terranno inoltre presso l'Università Tsinghua di Pechino e la Nankai di Tientsin seminari e attività didattiche rispettivamente dedicate alla "Commedia" di Dante e al fumetto come strumento per imparare l'italiano. Verrà infine lanciata una gara di pittura illustrativa rivolta agli studenti di lingua italiana presso i licei cinesi dal titolo "Dipingiamo Dante", che si concluderà nell'aprile del 2021. (Com)