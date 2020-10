Libia: al via oggi a Ginevra i colloqui della commissione militare congiunta 5+5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione militare congiunta 5+5, prevista dalla conferenza di Berlino, inizia oggi un nuovo ciclo di colloqui diretti nella città svizzera di Ginevra, due settimane dopo la riunione in Egitto, nella speranza che questi negoziati diretti aprano la strada a un cessate il fuoco permanente e portino a una soluzione globale per porre fine al conflitto e alla disintegrazione del paese. In una precedente dichiarazione, la missione Onu in Libia (Unsmil) ha affermato che i colloqui delle due delegazioni in rappresentanza delle forze di Khalifa Haftar e del Governo di accordo nazionale (Gna) si concentreranno sulle precedenti delibere e raccomandazioni emerse dall'incontro svoltosi a Hurghada dal 28 al 30 settembre. Si discuterà in particolare del problema della presenza di mercenari e forze straniere nel paese. Al termine dell'incontro di Hurghada a fine settembre è emersa l'importanza di consolidare il cessate il fuoco tra le parti in Libia, garantire la sicurezza dei giacimenti petroliferi e stabilire i criteri per nuove istituzioni militari in preparazione di futuri dialoghi per porre fine alla crisi. (Lit)