Energia: Germania, costo del gas in aumento nel 2021

- Il costo del gas in Germania aumenterà notevolmente nel 2021. È quanto si apprende dalle previsioni elaborate dal portale di comparazione Verivox. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'incremento è dovuto principalmente alla determinazione del prezzo dei diritti sulle emissioni di CO2 e all'aumento del 2 per cento che subiranno gli oneri di rete. Per una famiglia con un consumo di 20 mila chilowattora, ciò significa costi aggiuntivi di circa otto euro all'anno. Tuttavia, vi sono “notevoli differenze tra le regioni”. La determinazione del prezzo della CO2 inizierà nel prossimo anno. L'obiettivo è rendere i combustibili fossili meno attraenti e incoraggiare il passaggio alle energie alternative, più rispettose del clima. Il commercio delle emissioni inquinanti inizierà con un prezzo fisso di 25 euro per tonnellata di CO2. Secondo il Ministero dell'Ambiente tedesco, ciò significa che il gas naturale sarà di 0,6 centesimi più caro per chilowattora. Per Verivox, tale incremento comporterà un costo aggiuntivo di 108 euro all'anno per una famiglia. “Se i servizi di pubblica utilità trasferissero integralmente i maggiori oneri di rete e il prezzo della CO2 sui propri clienti, il gas diventerebbe addirittura dell'11 per cento più costoso nel prossimo anno”, ha affermato Thorsten Storck, esperto di Verivox per l'energia. (Geb)