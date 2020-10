Vietnam-Giappone: Suga ad Hanoi, accordo su vendita sistemi difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Vietnam hanno raggiunto oggi, 19 ottobre, una intesa per l’espansione delle relazioni economiche e di sicurezza, inclusa la vendita da parte del Giappone di sistemi di difesa ad Hanoi. Lo ha annunciato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, a margine di un incontro con l’omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. “Il Vietnam, che quest’anno regge la presidenza dell’Asean (l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico), è cruciale per la realizzazione di un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha dichiarato Suga, riferendosi alla visione strategica regionale condivisa da Giappone, Stati Uniti, India e Australia. I due leader hanno concordato l’importanza di mantenere la pace, la sicurezza e la libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro dell’espansionismo marittimo cinese. Phuc ha dichiarato che “il Vietnam dà il benvenuto al Giappone, nella sua veste di potenza globale, affinché continui a contribuire attivamente alla pace, alla stabilità e alla sicurezza regionale e globali”.L’intesa di principio tra Giappone e Vietnam per le forniture militari è stata anticipata dalla stampa giapponese nei giorni scorsi. L’accordo che farebbe di Hanoi uno tra i primi destinatari di armamenti prodotti in Giappone è parte degli sforzi profusi da Tokyo per rafforzare le capacità difensive dei paesi dell’Indo-Pacifico, nel tentativo di contenere l’avanzata della Cina in quella regione. Il tema della cooperazione alla sicurezza è stato al centro dei colloqui tra Suga e i vertici dello Stato vietnamita. Hanoi è protagonista di una disputa con la Cina per la sovranità su parte del Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha progressivamente rafforzato la propria presenza militare. Lo scorso aprile una collisione tra un vascello della Guardia costiera cinese e un peschereccio vietnamita ha nuovamente acuito le tensioni tra i due paesi. Per il momento non è chiaro quali sistemi d’arma in particolare possano aver suscitato l’interesse di Hanoi. Il Giappone promuove ormai da alcuni anni sul mercato internazionale il suo velivolo per il pattugliamento marittimo e la lotta antisommergibile P-1. E il velivolo da trasporto tattico C-2, entrambi sviluppati da Kawasaki Aerospace. Lo scorso agosto Tokyo ha firmato un accordo con le Filippine per l’esportazione di sistemi radar sviluppati da Mitsubishi Electric.Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha intrapreso il suo primo viaggio ufficiale all’estero, visitando Vietnam e Indonesia. Nel corso del viaggio, Suga incontrerà il suo omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, e il presidente indonesiano, Joko Widodo. La decisione definitiva in merito al calendario e all’itinerario del viaggio dipenderà anche dall’evoluzione della pandemia nei paesi in questione. Il rafforzamento delle relazioni con i paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) è una delle priorità della politica estera giapponese, anche in risposta alla crescente presenza militare ed economica della Cina in quella regione. Il Vietnam, tra i paesi dell’Asean più vicini al Giappone, regge quest’anno la presidenza di turno dell’Asean, mentre l’Indonesia è uno dei paesi membri del G20. (Fim)