Business news: Brasile, appalti, approvata disciplina semplificata per partecipazione aziende straniere

- Un'azienda tedesca e una uruguaiana sono le prime due società straniere ad essersi iscritte al Sistema di registrazione dei fornitori unificato del Brasile (Sicaf), struttura pensata per semplificare la partecipazione di fornitori stranieri alle gare pubbliche nel paese. Il meccanismo permette alle aziende straniere interessate a partecipare ad appalti pubblici di registrarsi in digitale e da remoto, e senza avere una partita iva (Registro nazionale delle persone giuridiche, Rnpj) registrata in Brasile. Grazie alla nuova norma la presenza di un rappresentante legale della società straniera e la registrazione della partita iva, saranno richieste solo all'atto della firma del contratto, dopo l'aggiudicazione, e non più sin dall'inizio dell'avvio del processo. (Res)