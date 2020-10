Giappone: rallenta il calo delle esportazioni a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone hanno esibito segnali di stabilizzazione a settembre, con la contrazione più contenuta da sette mesi a questa parte dovuta a una ripresa della domanda di autoveicoli negli Usa e di alcune economie emergenti asiatiche. A settembre le esportazioni del Giappone sono calate del 4,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il dato è peggiore rispetto alle previsioni degli economisti citati dal quotidiano “Nikkei”, ma conclude comunque sei mesi consecutivi di cali a due cifre, inclusa la contrazione del 14,8 per cento registrata nel mese di agosto. Le minori esportazioni di ferro verso Taiwan e di navi verso Panama hanno impedito all’export della terza economia mondiale di tornare in attivo: le esportazioni giapponesi sono in calo da 22 mesi consecutivi, come non accadeva dal crollo della “bubble economy”, tra il 1986 e il 1987. (segue) (Git)