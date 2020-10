Giappone: rallenta il calo delle esportazioni a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha migliorato la valutazione della maggior parte delle nove regioni del Paese, dove la banca centrale riscontra ora segnali di ripresa economica. Il governatore della Boj, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato nel corso dell’incontro trimestrale dei manager della Boj che la terza economia mondiale proseguirà la sua ripresa, grazie in parte alle misure di stimolo economico e finanziario sinora varate dallo Stato. Il giudizio positivo espresso dalla Boj nella giornata di ieri, 8 settembre, rinsalda le attese del mercato in vista di un ulteriore possibile rafforzamento delle misure di alleggerimento quantitativo tese ad aumentare la liquidità in circolo nell’economia. “Una volta ridimensionato l’impatto globale della pandemia di coronavirus, l’economia del Giappone continuerà probabilmente a ristabilirsi, di pari passo con la ripresa della crescita delle altre economie”, ha affermato Kuroda. La Boj tornerà a riunirsi e pubblicherà nuove proiezioni economiche il 28 e 29 ottobre prossimi. (segue) (Git)