Thailandia: l’economia inizia a risentire delle tensioni sociali (2)

- Sei partiti di opposizione della Thailandia, guidati da Pheu Thai – la formazione fondata dall’ex premier in esilio Thaksin Shinawatra – hanno preso apertamente posizione contro la proclamazione dello stato di emergenza a Bangkok, misura adottata dal governo il 15 ottobre, in risposta alla proteste pro democrazia nella capitale. In un comunicato congiunto, i partiti di opposizione affermano che il provvedimento del governo “non ha ragioni legittime”, e che lo stato di emergenza è stato utilizzato dall’esecutivo “come strumento politico per limitare la libera espressione delle idee”. Nel comunicato, le forze di opposizione rivolgono una serie di richieste al primo ministro, Prayuth Chan-ocha, e ai funzionari del governo, a cominciare dalla revoca dello stato di emergenza e l’impegno a non ricorrere all’uso della forza, inclusa quella militare. (segue) (Fim)