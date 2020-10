Thailandia: l’economia inizia a risentire delle tensioni sociali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 ottobre il vicecapo della Polizia di Bangkok, Piya Tawichai, ha annunciato la mobilitazione di altri 2mila agenti nella vicinanza dell’intersezione di Ratchaprasong, dove i manifestanti pro-democrazia hanno organizzato una nuova protesta nonostante le restrizioni. Il portavoce ha anche confermato l’arresto di almeno 20 attivisti e manifestanti, senza fornire dettagli in merito alla loro identità. Secondo i media thailandesi, tra gli arrestati figurano tre leader chiave della protesta, inclusa la 21 enne Panusaya Sithjirawattanakul: in rete circola un video dell’arresto dell’attivista, e della lettura di capi d’imputazione a suo carico da parte di agenti di polizia in una camera d’albergo. Un secondo video riprende la giovane attivista caricata a forza su un’auto da diversi agenti delle forze dell’ordine. Un altro leader della protesta arrestato nelle prime ore di oggi sarebbe Anon Nampa. Avvocato per i diritti umani 36enne che lo scorso agosto ha infranto per primo un taboo del dibattito pubblico thailandese, chiedendo apertamente la riforma della Monarchia. (segue) (Fim)