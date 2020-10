Thailandia: l’economia inizia a risentire delle tensioni sociali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di protesta a guida studentesca che si è affermato in Thailandia negli ultimi mesi è divenuto la principale sfida per l’establishment politico di quel paese, dopo l’estromissione dalla politica dei volti di maggior profilo dell’opposizione parlamentare, che appare oggi frammentata e priva di una figura di riferimento. I manifestanti chiedono anzitutto le dimissioni del primo ministro Prayuth, contestando la legittimità delle elezioni politiche dello scorso anno, regolate dalla Costituzione e dalla Legge elettorale imposte dalla giunta militare precedentemente al potere. Dallo scorso agosto, la richiesta sempre più insistente di cambiamento è giunta a includere il tema della riforma dell’assetto istituzionale dello Stato: una reazione al processo di ulteriore accentramento del potere della Corona intrapreso negli ultimi anni dal sovrano Maha Vajiralongkorn. Le proteste studentesche sono anche la conseguenza della campagna giudiziaria contro il partito di opposizione Future Forward, forza politica emergente che lo scorso anno aveva ottenuto la maggioranza relativa alla Camera bassa grazie al sostegno di ampie fasce della popolazione urbana, e dei più giovani in particolare. (segue) (Fim)