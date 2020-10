Usa: Bannon, Trump si candiderà nel 2024 in caso di sconfitta alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si candiderà alla Casa Bianca anche nel 2024, nel caso dovesse risultare sconfitto dal democratico Joe Biden alle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo ha dichiarato Steve Bannon, ex responsabile della strategia del presidente Trump, ritenuto uno dei principali artefici della vittoria del presidente alle elezioni del 2016. “Intendo formulare già ora una previsione: Se per qualche ragione l’elezione dovesse essere falsata, o se in qualche modo Biden fosse dichiarato vincitore, Trump annuncerebbe la sua ricandidatura nel 2024”, ha dichiarato Bannon al quotidiano “The Australian”. “Qualunque cosa accada (le imminenti elezioni presidenziali) non segnano la fine della parabola politica di Donald Trump”. Ad oggi la vasta maggioranza dei sondaggi pubblicati negli Usa attribuiscono al democratico Joe Biden un grande vantaggio sul presidente in carica. Secondo Bannon, però, i due candidati sono assai più vicini di quanto appaia dalle rilevazioni. (Nys)