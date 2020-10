Usa-Siria: funzionario Casa Bianca a Damasco per negoziare liberazione prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario della Casa Bianca si è recato a Damasco nei mesi scorsi, per discutere con esponenti del governo siriano di Bashar al Assad la liberazione di almeno due cittadini statunitensi detenuti in quel paese. Lo ha riferito una fonte anonima dell’amministrazione presidenziale Trump ieri, 18 ottobre. Secondo la fonte, citata tra gli altri dal quotidiano “New York Post”, il funzionario che si è recato in Siria è Kash Patel, viceassistente del presidente Donald Trump e principale funzionario antiterrorismo della Casa Bianca. “E’ emblematico di come il presidente Trump abbia eletto a priorità riportare a casa i cittadini americani detenuti all’estero”, ha dichiarato il funzionario anonimo, confermando indiscrezioni del “Wall Street Journal”. La Casa Bianca e il dipartimento di Stato Usa non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia. La visita di Patel in Siria sarebbe la prima di un funzionario di tale livello per contatti con il governo Assad da oltre un decennio a questa parte. (Nys)