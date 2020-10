Usa: Trump, “enorme depressione” globale se avessi dato ascolto agli esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il mondo si troverebbe a far fronte ad una “enorme depressione”, se la Casa Bianca avesse dato ascolto agli esperti che chiedevano il blocco totale della prima economia globale per arginare la pandemia di coronavirus. Durante un comizio elettorale a Carson City, nel Nevada, Trump ha aggiunto che se il suo avversario democratico Joe Biden fosse eletto presidente, gli Usa vivrebbero una riedizione della Grande depressione di fine anni Venti. “Ricorrerà al lockdown. Questo tizio vuole chiudere”, ha detto Trump riferendosi al suo avversario. “Si piegherà agli scienziati. Se io avessi dato completamente ascolto agli scienziati, il paese e il mondo si troverebbero in una enorme depressione”, ha detto Trump, che ha poi citato con soddisfazione gli ultimi indicatori macroeconomici, migliori rispetto alle previsioni degli esperti. “Siamo come un’astronave a razzo. Guardate questi numeri”, ha dichiarato Trump ai suoi sostenitori, prima di ammonire che “questa elezione sarà una scelta tra la super ripresa targata Trump, o la depressione di Biden. Depressione, ricordate questa parola”. Il portavoce della campagna elettorale di Biden, Andrew Bates, ha replicato al presidente Usa accusandolo di aver “affossato” la “forte economia ereditata dall’amministrazione Obama-Biden”. (Nys)