Giappone: consenso premier Suga in calo di sei punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, è calato di 5,9 punti percentuali nel mese seguito all’elezione del nuovo capo del governo, e si attesta ora al 60,5 per cento, secondo un sondaggio pubblicato ieri, 18 ottobre, dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il calo dei consensi sarebbe attribuibile in gran parte alla controversia riguardante le mancate nomine di esperti critici nei confronti dell’ex premier Shinzo Abe nel Consiglio per le Scienze, il principale organo consultivo del governo giapponese. Il tasso di sfiducia nei confronti del governo in carica è aumentato di 5,7 punti percentuali, al 21,9 per cento. Secondo il 72,7 per cento degli elettori consultati nell’ambito del sondaggio telefonico, Suga non ha fornito spiegazioni esaustive della sua scelta di bloccare le nomine. (segue) (Git)