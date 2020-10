Giappone: consenso premier Suga in calo di sei punti percentuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha difeso la decisione di bloccare la nomina di sei accademici a membri degli organismi consultivi del governo, definendola compatibile con le sue prerogative e negando che abbia “qualcosa a che fare con la libertà accademica”. Ha suscitato critiche, all’inizio di ottobre, la decisione del premier neoeletto di non nominare al Consiglio per le Scienze del Giappone sei accademici noti per la loro posizione critica nei confronti delle politiche del predecessore di Suga, Shinzo Abe, a cominciare dalla volontà di riformare la Costituzione verso un superamento del pacifismo istituzionale post-bellico. Nel corso di una intervista, Suga ha affermato che la decisione di bocciare le nomine non ha nulla a che fare con le posizioni politiche degli esperti, ma non ha fornito spiegazioni alternative. Le polemiche innescate dalle mancate nomine costituiscono il primo scoglio politico per il premier, che è stato eletto lo scorso 16 settembre a seguito delle dimissioni di Abe. Il Consiglio per le Scienze è un organo consultivo alle dipendenze del primo ministro, chiamato a formulare proposte e raccomandazioni politiche indipendenti al governo. Nel consiglio siedono ben 210 esperti e consulenti di diverso profilo, che servono un mandato di tre anni. (Git)