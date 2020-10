Amministrative: Calenda si candida a sindaco di Roma, "un dovere e un'avventura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione Carlo Calenda scioglie la riserva e si candida a sindaco di Roma. Lo ha annunciato questa sera ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3. "Mi candiderò a sindaco di Roma: penso che chi ha la possibilità di riportare Roma tra le grandi Capitali europee abbia il dovere di farlo. Sarà una grande avventura", ha detto Calenda, intervistato da Fabio Fazio. L'ex ministro dello Sviluppo economico, che si definisce "un social democratico liberale", sull'eventuale sostegno da parte del Pd alla sua candidatura, ha tenuto a precisare: "non posso parlare per il Pd, partecipiamo a un tavolo che vede tutte le forze del centrosinistra, ma auspico un appoggio largo, perché - ha spiegato Calenda - ne abbiamo bisogno; rimettere a posto questa città non è un lavoro che può fare una persona sola", ma deve essere "corale e non solo con le forze politiche ma anche con le parti sociali che sono tante". L'ex ministro dello Sviluppo economico ha, inoltre, garantito che cercherà "in tutti i modi possibili di mettere insieme una grande coalizione di forze politiche e sociali". Ma per Calenda il Pd dovrebbe appoggiare la sua candidatura a sindaco "se pensano che sono la persona adatta per governare Roma". (segue) (Rer)