Business news: Infrastrutture, fondo Caxxor lancia corridoio ferroviario dal Canada al Messico

- Un corridoio ferroviario e logistico per collegare Winnipeg, in Canada, con Sinaloa, Messico, attraverso gli Stati Uniti. È il progetto cui sta lavorando il fondo Caxxor Group, ipotizzando un investimento iniziale di 3 miliardi e 300 milioni di dollari. Il fondo, spiega al quotidiano "Milenio" il direttore generale, Carlos Ortiz, sta raccogliendo l'interesse di capitali e imprese private, e procedendo nella concessione di appositi permessi dai tre governi. L'idea è quella di allestire due centri logistici presso la città canadese e nei pressi del Porto di Mazatlan, sulla costa occidentale pacifica del Messico. Qui è prevista anche la costruzione di un nuovo porto, con investimenti previsti pari ad almeno un miliardo di dollari. Lo scalo, a forte "vocazione industriale" è pensato per smaltire il trasporto di merci agricole, dell'industria automobilistica, oltre che di gas e petrolio. La previsione è che il porto possa smaltire fino a 8 milioni di container. (Res)