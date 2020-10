Business news: Ecuador-Russia, paesi rafforzano relazioni bilaterali su commercio e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Luis Gallegos, ha partecipato a una videoconferenza con il co-presidente della Commissione intergovernativa russo-ecuadoriana per la cooperazione economico-commerciale (Cicec), Sergey Dankvert, nell'ambito di un incontro preparatorio in vista del prossimo vertice del Cicec. Al centro delle discussioni questioni importanti per l'agenda comune dei due paesi in ambito economico-commerciale, energetico, industriale, agricolo, della pesca, della salute e dell'istruzione, della scienza e della tecnologia. Il ministro Gallegos ha sottolineato l'importanza del mercato russo per le esportazioni ecuadoriane di banane, gamberetti e fiori, e ha ribadito l'impegno delle autorità sanitarie dell'Ecuador a garantire il rispetto delle normative vigenti per l'ingresso dei prodotti nel mercato russo, che garantisce alle autorità e ai consumatori di quel paese tranquillità e fiducia nei benefici e sicurezza dei prodotti che consumano. (Res)