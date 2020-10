Business news: Brasile, tagli alla spesa, assemblea stato di San Paolo dispone chiusura di sei aziende pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dello Stato di San Paolo, in Brasile, ha disposto la chiusura di aziende pubbliche come parte di un piano per il contenimento della spesa reso necessario dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. La decisione, approvata dall'Assemblea legislativa (Alesp) con 48 voti favorevoli e 37 contrari, attiva il piano di dismissioni volontarie agevolate per 5.600 dipendenti pubblici, confermando una norma inserita nella la legge di aggiustamento di bilancio presentata lo agosto dal governatore Joao Doria. nel mirino dell'amministrazione il contenimento di un deficit stimato di 10,4 miliardi nel bilancio del prossimo anno. Il progetto prevede la chiusura tra le altre della Compagnia di sviluppo abitativo e urbano (Cdhu), che coordina i programmi abitativi per persone a basso reddito, l'Impresa metropolitana di trasporto urbano (Emtu), responsabile dei trasporti nella regione metropolitana. Inoltre, verranno estinte anche le società amministratrici del Parco Zoologico e la Fondazione Dipartimento statale dell'aeronautica di San Paolo (Daesp). "Mi congratulo con i deputati dell'Assemblea legislativa, che hanno votato a favore dell'approvazione della riforma amministrativa di San Paolo. Avete onorato i vostri mandati e garantito il benessere economico dello Stato, assicurando la cura dei cittadini più poveri e indigenti", ha commentato il governatore in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il testo definitivo è stato trasmesso al governatore per la promulgazione. (Res)