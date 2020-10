Usa: coronavirus, Twitter blocca tweet di consulente Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha censurato un tweet di Scott Atlas, neuroradiologo e membro della task force della Casa Bianca per il contrasto alla pandemia di coronavirus, in cui l’esperto contestava l’effettiva efficacia delle mascherine. “Le mascherine funzionano? NO”, aveva scritto Atlas sul suo profilo twitter, aggiungendo che non esistono evidenze scientifiche chiare in merito agli effetti dell’impiego su vasta scala di tale strumento. Il messaggio di Atlas è stato però prontamente rimosso da Twitter, che ha giustificato il proprio intervento citando i propri regolamenti contro l’informazione “falsa e fuorviante” in merito alla Covid-19. Atlas ha successivamente pubblicato un secondo tweet, che per il momento non è stato rimosso, in cui ricorda che le linee guida per la pandemia dell’amministrazione Trump prevedono comunque l’impiego delle mascherine “quando in prossimità di altri individui, specie se a rischio. Negli altri casi, la raccomandazione è il distanziamento sociale. Nessun obbligo su vasta scala”. A tale promemoria, Atlas ha fatto seguire l’hashtag “# buonsenso”. Twitter e Facebook sono oggetto di polemiche sempre più forti per la progressiva stretta sui contenuti pubblicati nelle loro piattaforme, specie dopo la decisione di censurare, a poche settimane dalle elezioni, un articolo del “New York Post” contenente rivelazioni sui presunti traffici d’influenze del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. (Nys)