- "Non possiamo perdere tempo e dobbiamo mettere in campo tutte le misure necessarie per evitare un lockdown perché il paese non può permettersi una nuova battuta di arresto che comprometterebbe il tessuto economico". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi.(Rin)