Business news: Ecuador, stime pil -11 per cento nel 2020

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto lievemente al ribasso la proiezione sullo stato dell'economia dell'Ecuador, prevedendo per il 2020 una contrazione dell'11 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo Global economic outlook, rivedendo al leggero ribasso la stima (-10,9 per cento) del precedente rapporto, pubblicato a giugno. Nel 2021, secondo l'analisi dell'Fmi, l'economia ecuadoriana dovrebbe mostrare una ripresa parziale, con una crescita del 4,8 del Pil. Tuttavia per il Fondo permangono rischi economici soprattutto relativamente all'esposizione fiscale del paese. La stima di una contrazione dell'11 per cento coincide perfettamente con quella elaborata lo scorso fine settimana dalla Banca mondiale (Bm). Nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano", la Bm correggeva il -7,4 elaborato lo scorso giugno. (Res)