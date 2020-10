Business news: Brasile, ministro Economia, riforme strutturali e rigore fiscale per rilancio post-crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare l'economia del paese, passata la crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus, il governo del Brasile intende rilanciare l'agenda di riforme strutturali, nel rispetto del tetto alla spesa pubblica, e sul "nuovo modello economico" che concede più spazio al mercato. È quanto scrive il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, in una relazione indirizzata al Comitato monetario e finanziario del Fondo monetario internazionale (Fmi), atteso in settimana a un incontro virtuale. "Il Brasile sta adottando un nuovo modello economico basato su una minore presenza dello stato dell'economia, una maggiore apertura alla concorrenza, un ruolo più ampio del settore privato, un quadro fiscale sostenibile, bassa inflazione e tassi di interesse più bassi", si legge nel documento. Nel testo si pone particolare enfasi sulla "riforma tributaria attualmente allo studio, il decentramento della spesa pubblica, le privatizzazioni, la deregolamentazione, l'eliminazione del credito agevolato e la flessibilità del mercato di lavoro". (Res)