Business news: Brasile-Usa, flusso commerciale bilaterale crollato del 25 per cento nel 2020

- Il flusso commerciale bilaterale tra il Brasile e gli Stati Uniti ha registrato una flessione del 25 per cento nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, totalizzando un volume di 33,4 miliardi di dollari. Lo riferisce la Camera di commercio americana (Amcham Brasil), sottolineando che si tratta del minore volume di scambi commerciali degli ultimi 11 anni. In particolare le esportazioni brasiliane verso gli Usa sono crollate del 31,7 per cento, con una riduzione del volume di affari a 3,1 miliardi di dollari, nel periodo. Le importazioni di merci dagli Usa sono diminuite del 18,7 per cento a 18,3 miliardi di dollari. (Res)