Business news: Bolivia-Brasile, riaperta la frontiera comune a traffico commerciale e transito di persone

- Bolivia e Brasile hanno riaperto la frontiera comune dopo sette mesi di chiusura come misura di prevenzione della diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. La decisione, resa nota attraverso un comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri dei due paesi, permette la ripresa del traffico commerciale così come il transito di persone. I passi di frontiera che verranno riaperti, si legge nel documento ufficiale, sono quelli di Cobija-Brasileia, Guayaramerin-Guajara Mirim, San Matias-Caceres e Puerto Quijarro-Puerto Suarez. Il mantenimento dell'apertura sarà tuttavia soggetto a valutazioni periodiche da parte delle autorità sanitarie e dipenderà anche dalla situazione epidemiologica delle località di frontiera. Entrambi i paesi, conclude il comunicato, "si impegnano a costituire un gruppo di lavoro bilaterale in materia di salute nella frontiera con l'obiettivo di mantenere un coordinamento permanente". (Res)