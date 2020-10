© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle palestre "c'è stato un intenso dialogo perché ci sono notizie contrastanti sul rispetto delle misure: daremo una settimana per aggiornare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà non ci sarà ragione di chiuderle altrimenti fra una settimana le chiuderemo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)