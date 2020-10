Bolivia: presidenziali, avviato scrutinio dei voti dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia, Salvador Romero, ha decretato l'avvio dello scrutinio dei voti per le elezioni generali depositati dall'estero. "Diamo inizio al conto dei voti all'estero" ha detto Romero firmando l'atto di apertura del registro elettorale, trasmesso in diretta su internet. Il paese andino si è recato alle urne per eleggere rinnovare il parlamento ed eleggere il presidente dopo poco meno di un anno di governo retto dalla presidente "ad interim" Jeanine Anez. I sondaggi della vigilia davano per favorito il candidato dell'ex presidente Evo Morales, il già ministro delle Finanze Luis Arce, ma con un margine che potrebbe non essere sufficiente a ottenere la vittoria la primo turno. (Brb)