Business news: Brasile, agenzia Usa commercio e sviluppo finanzia espansione rete banda larga

- L'Agenzia statunitense per il commercio e lo sviluppo (Ustda) ha assegnato una sovvenzione alla società di telecomunicazioni brasiliana Equatorial Telecomunicacoes per facilitare lo sviluppo di una dorsale di rete a banda larga nella regione nord-orientale del paese. Il progetto è stato appositamente studiato per migliorare la connettività per oltre tre milioni di persone in Brasile. "Nel mondo connesso di oggi - e in particolare durante la pandemia di coronavirus - un accesso affidabile ai servizi digitali è più importante che mai", ha affermato l'amministratore delegato dell'Ustda, Todd Abrajano. "Il sostegno di Ustda a questo progetto metterà in contatto milioni di cittadini e imprese brasiliane attraverso l'infrastruttura a banda larga. Inoltre aiuterà lo sviluppo di competenze tecniche della Equatorial Telecomunicacoes". L'assistenza di Ustda aiuterà a espandere la rete in fibra ottica esistente di Equatorial in aree strategiche con crescenti esigenze di infrastrutture di telecomunicazioni. La prima fase del progetto distribuirà oltre 2.575 chilometri di cavo in fibra ottica negli stati di Maranhao, Pará, Piauí e Alagoas, puntando in una seconda fase a identificare potenziali partner di investimento e sviluppare un piano aziendale per la costruzione e il funzionamento della rete. (Res)