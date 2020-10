Business news: Ecuador, Banca mondiale, paese porti avanti processo di ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ecuador deve proseguire nel processo di ristrutturazione del debito. Lo ha dichiarato il presidente della Banca mondiale, David Malpass, parlando in conferenza stampa, in occasione degli incontri annuali Fmi-Banca mondiale. Il paese, ha dichiarato, “fronteggiava una situazione molto difficile per l’enorme accumulo di debito fatto negli anni precedenti. Sono stati fatti progressi grazie a un processo si ristrutturazione, ma alcuni dei grandi creditori non sono stati inclusi in questo processo”. La sfida, ha proseguito Malpass, è che “il grande debito accumulato negli anni continui a essere riprogrammato, ristrutturato e in parte ridotto”. (Res)