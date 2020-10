Amministrative: Calenda si candida a sindaco di Roma, "un dovere e un'avventura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi Calenda ricorda: "io sono uscito dal Pd perché come avevo sempre detto: 'mai con il M5s', mentre loro (il Pd) hanno cambiato idea. Io sono rimasto di quell'idea perché penso che si possano fare compromessi sulle politiche e sui progetti, ma non sui valori. Però - ha sottolineato il leader di Azione - questa differenza ci divide dal Pd a livello nazionale non ci divide riguardo a Roma: entrambi pensiamo che la gestione dei 5 Stelle sia stata disastrosa. La Raggi non è la causa dei mali di Roma, ma è peggiorato tutto". Altro tema affrontato è quello delle primarie: mentre per il Pd restano la strada da seguire, Calenda continua a manifestare le sue perplessità. "Fare le primarie del centrosinistra a Roma oggi sarebbe complicato - ribadisce il leader di Azione -: farle più avanti significherebbe parlarci addosso per mesi. Io ho fatto anche lo scrutatore alle primarie del Pd, ma credo che dobbiamo cercare di allargare il campo il più possibile. E poi c'è un'emergenza sanitaria in corso - ha osservato -. Come pensiamo che la gente esca di casa". Infine, Calenda ricorda che "dalle primarie uscirono sconfitti Sassoli e Gentiloni, che ora il Pd vorrebbe candidati", ha concluso. Dunque per la corsa a Palazzo Senatorio, il quadro di chi sfiderà la sindaca Raggi sta diventa sempre più chiaro. Anche sul fronte opposto, quello del centodestra, Matteo Salvini, in vista del vertice dei leader di martedì, conferma che il loro candidato unitario non sarà "un politico" ma un esponente della società civile. (Rer)