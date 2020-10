Business news: Costa Rica, stima del pil 2020 a meno 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto una contrazione del'5,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del Costa Rica nel 2020. Lo la stima è contenuta nel rapporto World economic outlook pubblicato il 13 ottobre. Secondo l'analisi dell'Fmi nel 2021 l'economia del paese dovrebbe mostrare una ripresa, facendo registrare una crescita del Pil pari al 2,3 per cento. Nell'aggiornamento odierno delle stime del Fondo, si stima che l'America latina perderà nel 2020 l'8,1 per cento del pil, migliorando il 9,4 del rapporto precedente. Un quadro però che risente della situazione di "profonda recessione" lasciata dalla pandemia in alcuni paesi della regione. Per il Fondo, il panorama economico continua ad essere "precario" sopratutto nelle economie emergenti, "con molti paesi dell'America latina severamente colpiti dalla pandemia". A gravare non è solo la continua propagazione del nuovo coronavirus, ma anche la crisi sanitaria, le ricadute dirette su settori chiave come il turismo e una maggiore dipendenza dalle fonti di finanziamento esterno, a partire dalle rimesse. Per il 2021, l'Fmi prevede una ripresa del 3,6 per cento, un decimo percentuale in meno rispetto alla stima precedente. (Res)