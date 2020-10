Bolivia: missione Osa su presidenziali, attendere con calma esito di giornata "pacifica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha assicurato che la giornata elettorale in Bolivia trascorre in forma pacifica e invita gli attori politici ad attendere con calma l'esito dello scrutinio. "È stata una giornata pacifica, cosa molto importante, dal momento che si è sviluppata in modo normale e non si sono registrati incidenti di rilievo", ha detto il segretario per il rafforzamento dell'Osa, Francisco Guerrero, citato dall'agenzia ufficiale "Abi". Dopo aver effettuato visite ai seggi, il funzionario ha evidenziato lo "spirito civico" della popolazione avvertendo dell'importanza "che tutti gli attori politici, la società civile e il Tribunale supremo elettorale (Tse) svolga il suo ruolo con calma, in modo che la conta dei voti si svolga in modo soddisfacente". Nella giornata di sabato il Tse aveva annunciato che non avrebbe diffuso i risultati preliminari dello scrutinio, rinunciando al meccanismo "Direpre" ritenuto "non affidabile", ma rimandando alla proclamazione ufficiale dei risultati, solo dopo aver spogliato tutte le schede. Il paese andino si è recato alle urne per eleggere rinnovare il parlamento ed eleggere il presidente dopo poco meno di un anno di governo retto dalla presidente "ad interim" Jeanine Anez. I sondaggi della vigilia davano per favorito il candidato dell'ex presidente Evo Morales, il già ministro delle Finanze Luis Arce, ma con un margine che potrebbe non essere idoneo a ottenere la vittoria la primo turno. (Abu)