Business news: Brasile, la siccità ritarda la semina di soia e danneggia produzione caffè

- A causa della siccità che sta interessando il Brasile oltre il consueto ritmo stagionale, la semina di soia, maggiore prodotto di esportazione agricola del paese, procede più lentamente del previsto. In base ai calcoli della AgRural, la semina relativa al raccolto 2020-21, alla data dell'8 ottobre, è stata completata in solo per il 3,4 per cento della superficie destinata alla coltura. Si tratta del maggiore ritardo registrato negli ultimi dieci anni. Il precedente record negativo era stato registrato nel raccolto 2010-11, in cui alla data dell'8 ottobre era stato piantata soia solo nell'11,1 per cento dell'area destinata. "Con poca umidità del suolo e temperature elevate, solo in poche regioni ci sono state le condizioni per procedere alla semina", ha riferito AgRural. A causa dei significativi ritardi nelle aree coltivate degli stati di Mato Grosso e Paraná, due dei principali stati produttori di semi oleosi del Paese, la raccolta prevista per gennaio sarà inferiore alle aspettative. (Res)