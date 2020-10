Business news: Paraguay, pil 2020 stimato in calo del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato per il Paraguay un calo del pil del 4 per cento nel 2020. E' quanto emerge dal rapporto sulle prospettive dell'economia globale World Economic Outlook (Weo) presentato a Washington nel quadro dell'assemblea annuale dell'istituzione. Quella del Paraguay rappresenta ad ogno modo la contrazione dell'economia più contenuta non solo tra tutti i paesi del Sudamerica, ma dell'intero continente americano, una performance migliore addirittura di quella di Stati Uniti, Uruguay e Brasile. Per il 2021 è previsto inoltre un deciso rimbalzo con una crescita stimata al +5,5 per cento. Il rapporto tiene conto del calo globale della domanda delle esportazioni e della forte contrazione dei principali soci commerciali regionali del Paraguay, in particolare il Brasile e l'Argentina. (Res)