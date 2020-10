Amministrative: De Santis (M5s), Calenda caso contorto di narcisismo e voltafaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis "siamo dinanzi un caso complesso e contorto di narcisismo, che però rivela un'enorme fragilità di fondo. Calenda è quello che twitta le foto piene di libri, spiegando che sta studiando in modo 'matto e disperatissimo'. E' quello che ha bisogno di dimostrare, sempre e comunque di essere migliore del prossimo. Da che mondo è mondo, nessuna persona preparata ha bisogno di comunicare ogni libro che si appresta a leggere. Chi lo fa, in genere, poi il libro a stento lo apre. Un utilizzo compulsivo dei social, morboso e inarrestabile, che serve a celare l'assenza di spessore politico. Calenda viene rappresentato - continua De Santis - come competente grazie ai suoi molteplici appoggi nei salotti e in alcuni colossi editoriali. Per chi non si fa abbagliare da questa confezione studiata ad arte, i nodi vengono presto al pettine. Invettive e accuse contro qualcuno sono il suo unico ingrediente quotidiano. Protesta oggi per non proporre in prospettiva. Mai un'analisi, un disegno strategico, una visione d'insieme, una discussione sui contenuti. Soltanto la convinzione che con Calenda tutto sarà migliore, mentre senza Calenda il baratro è inevitabile. Tutto ciò sarà molto divertente per la dialettica in campagna elettorale. Lo sarà un po' meno per i cittadini, che vorrebbero - conclude De Santis - sentir parlare della città più che assistere alla sfilata per il primo della classe. Ma, intanto, godiamoci lo spettacolo". (Rer)