Medio Oriente: il Bahrein stabilisce formalmente relazioni diplomatiche con Israele

- Il Bahrein e Israele hanno firmato oggi un accordo quadro per stabilire formalmente relazioni diplomatiche e pacifiche. Secondo l’emittente “Sky News Arabia”, il Bahrein ha ospitato due importanti delegazioni degli Stati Uniti e di Israele, guidate rispettivamente dal segretario al Tesoro Steve Mnuchin e dal consigliere per la sicurezza nazionale Meir Bin Shabbat, per stabilire una cooperazione con lo Stato ebraico in diversi campi. Oltre al “Comunicato congiunto per stabilire relazioni diplomatiche, pacifiche e amichevoli” – questo il nome esteso del principale accordo firmato oggi - le due parti hanno siglato altri sette memorandum d'intesa sotto gli auspici di Washington, inclusi accordi nei settori dell’aviazione civile, delle comunicazioni, dell’agricoltura e della tecnologia. I gruppi di lavoro multilaterali hanno tenuto colloqui nella capitale del Bahrain, Manama, culminati con una solenne cerimonia ufficiale. Secondo l'agenzia di stampa statale “Bna”, la parte del Bahrein era presieduta dal sottosegretario al ministero degli Esteri, Sheikh Abdullah bin Ahmed Al Khalifa, e comprendeva alti funzionari dei ministeri che sovrintendevano ai trasporti, alle telecomunicazioni, all'industria, al commercio, al turismo e all'aviazione. L’avvio ufficiale delle relazioni arriva dopo che le due parti hanno firmato gli Accordi di Abramo negli Stati Uniti, insieme agli Emirati Arabi Uniti, il 15 settembre 2020. “Abbiamo iniziato questa giornata come amici e la concludiamo come membri di una famiglia, la famiglia di Abramo”, ha detto Bin Shabbat. Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti sono diventati la terza e la quarta nazione araba a normalizzare le relazioni con Israele, dopo l'Egitto nel 1979 e la Giordania nel 1994. (Res)