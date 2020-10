Business news: Venezuela, pil 2020 stimato in calo del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela chiuderà il 2020 con un calo del 25 per cento del prodotto interno lordo (Pil), rispetto alla contrazione del 35 per cento registrata nel 2019. È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo Global economic outlook. Il paese rimarrà in recessione anche nel 2021. Per quell’anno il Fondo prevede un calo del 10 per cento. Quanto all’inflazione, l’Fmi stima nel 2020 e nel 2021 una percentuale del 6.500 per cento. Il Paese versa da anni in una grave crisi politica ed economica, che ha portato oltre 5 milioni di persone a lasciare il Venezuela. L'Fmi avverte che i dati sono da interpretare con estrema cautela. Fare stime economiche sul Venezuela, si legge nel rapporto, è molto complicato a causa della mancanza di comunicazioni con le autorità, una comprensione incompleta dei dati riportati e difficoltà nell'interpretare gli indicatori dati gli sviluppi economici (Res)