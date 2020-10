Business news: Bolivia, nominato nuovo direttore compagnia petrolifera di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim della Bolivia ha nominato un nuovo direttore dell'azienda petrolifera di Stato, Yacimientos petroliferos fiscales bolivianos (Ypfb), a meno di una settimana dallo svolgimento delle elezioni generali e presidenziali perviste per il 18 ottobre. Si tratta di Katya Mirna Diederich Kuscevic, che diventa in questo modo la prima donna ad assumere la guida della principale compagnia energetica del paese. Diederich, si legge in una nota ufficiale, sostituisce Richard Botello Hiza, che ha presentato lunedì la sua rinuncia per "questioni di salute". Si tratta del quarto avvicendamento alla direzione di Ypfb in meno di un anno. Il nuovo direttore ha già rivestito diversi incarichi all'interno dell'azienda, principalmente nel settore commerciale. Ypfb detiene il monopolio del settore degli idrocarburi nel paese fin dalla sua nazionalizzazione effettuata nel 2006 ad opera del governo dell'ex presidente Evo Morales. La sua principale fonte di ingressi risiede nelle esportazioni di gas in Brasile ed Argentina. (Res)