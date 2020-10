Business news: Brasile, export agroalimentare cresciuto del 4,8 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare del Brasile ha esportato beni per un valore di 8,5 miliardi di dollari a settembre 2020. Il valore rappresenta una crescita del 4,8 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura, evidenziando che nel periodo le importazioni non hanno subito variazioni rilevanti nel confronto annuale, attestandosi a un valore di 1 miliardo di dollari (+ 0,3 per cento rispetto a settembre 2019). La bilancia commerciale del settore ha così registrato un surplus mensile di 7,5 miliardi di dollari, in crescita del 5,4 per cento rispetto a settembre 2020. "I beni che hanno registrato il maggior aumento delle esportazioni in valore assoluto sono stati zucchero e alcol. Le vendite estere in questo gruppo sono aumentate di circa 540 milioni di dollari (+ 89,8 per cento)", si legge in una nota nel ministero. (Res)